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Предуниверсарий в Саратове начнет набор одаренных детей в мае

Учебное учреждение рассчитано на 400 школьников

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Предуниверсарий для одаренных школьников в центре Саратова, обучение в котором будет вестись по специальным программам, выходящим за рамки школьной программы, начнет конкурсный отбор учеников в мае 2020 года. Об этом в пятницу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, по благотворительному проекту которого возводится учебное заведение, во время поездки в Саратовскую область.

"В планах - завершение строительства в этом году. Мы исходим из того, что детишки 1 сентября пойдут учиться, значит, в мае [нужно] провести набор детей", - сказал Володин.

Он добавил, что ведутся переговоры с саратовскими вузами, чтобы наладить их взаимодействие с предуниверсарием. Учреждение рассчитано на 400 учащихся 8-11 классов.

"Мы будем делать все, чтобы педагогический коллектив постоянно совершенствовался, учителя проходили практику в лучших школах. Перед началом образовательного процесса педагоги пройдут стажировки. С мая учителя будут выезжать в районы области, проводить собеседования с одаренными детьми", - отметил спикер Госдумы.

По данным Министерства образования области, в предуниверсарии будут учиться ребята из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, со всей области. Прием будет осуществляться на конкурсной основе. Помимо основного здания с учебными классами, в предуниверсарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, а также библиотека и общежитие.

Обучение будет вестись по специальным программам с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России. Так, среди ключевых предметов для изучения - нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование, информатика и другие.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
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