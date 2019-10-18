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Конкурс для подбора кадров в администрацию проведут в Дербентском районе Дагестана

Он стартует до конца ноября

ДЕРБЕНТ, 18 октября. /ТАСС/. Дербентский район Дагестана одним из первых в республике запустит кадровый конкурс для подбора специалистов в администрацию муниципалитета. Конкурс, который пройдет в районе впервые, стартует до конца ноября, сообщил ТАСС в пятницу исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Шихиев назначен и. о. главы района в конце сентября. До этого он занимал должность полномочного представителя главы Дагестана в Южном территориальном округе региона. С помощью кадрового конкурса он намерен сформировать новую команду управленцев в администрации района.

"Мы хотим использовать практику, которая была у нас в республике, - проведенный совместно с администрацией президента России и руководством Дагестана кадровый конкурс "Мой Дагестан". Данный конкурс оправдал себя, практически все победители этого конкурса заняли руководящие должности и проявили себя как достаточно эффективные руководители. И, естественно, мы хотим данную практику реализовать уже у себя", - сказал Шихиев.

По его словам, в настоящее время администрация Дербентского района совместно с администрацией главы и правительства Дагестана готовит конкурс, он будет называться "Мой Дагестан - мой Дербентский район". "Любой желающий имеет право участвовать в нем. По завершении конкурса с определением победителей мы будем ориентироваться при назначении на должности [в администрации] только на них. Это и руководящий состав, и специалисты", - сообщил глава района, отметив, что участвовать в конкурсе может "любой желающий, который хочет принести пользу своей родине".

Как сообщил Шихиев, основная цель конкурса - выявление и поддержка наиболее перспективных и талантливых управленцев. "На сегодня готовится нормативно-правовая база, это займет еще месяц, после чего конкурс стартует. И я как руководитель Дербентского района могу гарантировать всем победителям, что они будут трудоустроены и получат шанс для личностного и профессионального роста", - заключил он.

Дербентский район площадью более 800 кв. км и населением более 110 тыс. человек является одним из крупных районов Дагестана. Здесь проживают представители всех наций и народностей республики, большинство из которых - азербайджанцы (около 60%). В районе 40 населенных пунктов в составе двух городских и 27 сельских поселений. Дербентский район был образован в 1921 году.

Конкурс "Мой Дагестан"

Летом 2018 года в Дагестане прошел открытый кадровый конкурс "Мой Дагестан", заявки для участия в нем подали более 11,5 тыс. человек со всей России, победителями стали 54 человека, представляющие 6 российских регионов. Как сообщил глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с молодежью республики на форуме "Машук" в августе, половина победителей этого кадрового конкурса назначены на руководящие должности.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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