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Комитет по делам молодежи появится в Крыму в 2020 году

По словам главы республики Сергея Аксенова, комитет будет заниматься "проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Комитет по делам молодежи Республики Крым будет образован с 1 января 2020 года. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня состоялось заседание расширенного состава молодежного актива Республики Крым, в рамках которого обсудили планы по созданию комитета по делам молодежи Республики Крым. Данный комитет должен будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан, и начнет свою деятельность с 1 января 2020 года", - написал Аксенов.

В структуру комитета войдут управления по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, по организации работы с нормативно-правовыми документами и управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов.

"В ходе мероприятия участниками были предложены кандидатуры на пост председателя комитета по делам молодежи, а также его заместителей. Отмечу, что выборы кандидатур на данные должности должны происходить непосредственно среди молодежного актива", - добавил глава Крыма.

В настоящее время реализацией молодежной политики в Крыму занимается министерство образования, науки и молодежи региона.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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