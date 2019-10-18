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В СПЧ напомнили о роли Федотова в консолидации разных гражданских сил

Как заявил член Совета, президент Русфонда Лев Амбиндер, квалификация Михаила Федотова позволит ему продолжить работу на государственном поприще

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Михаил Федотов за девять лет руководства Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) смог консолидировать самые разные силы гражданского общества - и либеральные, и консервативные. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу член Совета, президент Русфонда Лев Амбиндер, комментируя информацию о том, что Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на должности.

"Это при нем [Федотове] СПЧ заработал в полную силу как правозащитный общественный инструмент, беспрецедентный для нашей страны, он смог консолидировать самые разные гражданские силы, очень многим нашим гражданам удалось реально помочь за эти девять лет", - сказал Амбиндер.

Он выразил убежденность, что Федотов "с его уникальными компетенциями юриста и журналиста, чиновника и миротворца" может продолжить работу на государственном поприще.

"Федотов инициировал несколько новых движений в стране. Вот один только пример: с его подачи СПЧ начал разговор о необходимости реального участия гражданского общества в развитии донорства костного мозга, это движение теперь ширится, оно получило поддержку в обществе, у президента и в правительстве", - сказал Амбиндер.

В четверг член СПЧ Ева Меркачева сообщила ТАСС, что, по ее информации, Федотов в ближайшее время покинет свой пост, это связано с достижением предельного возраста пребывания на должности. На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.

Теги
РоссияФедотов, Михаил Александрович
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