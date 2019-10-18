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Голикова назвала недопустимой ситуацию с низкими окладами учителей

По словам вице-премьера, в некоторых сельских школах эти ставки составляют 2 тыс. и 4 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Рекомендации по заработным платам педагогов, которые приняты на федеральном уровне, не всегда соблюдаются регионами, ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой. Об этом в пятницу заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на встрече с педагогами.

"Высокий уровень совместительства, особенно в сельских населенных пунктах, в отдаленных населенных пунктах, не выдерживает, естественно, рекомендаций, которые принимаются на федеральном уровне. Очень низкие в некоторых учреждениях оклады. Стыдно признаться, есть и 2 тыс., и 4 тыс. руб. Это недопустимая ситуация, но, к сожалению, такое есть", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что те изменения, которые предполагаются в системе оплаты труда врачей, затронут впоследствии и другие сферы, в том числе и общее образование.

"Изучая тему, мы пришли к выводу, что все-таки нужно внести изменения в трудовое законодательство - Трудовой кодекс, в первую очередь - о передаче полномочий правительству или наделении правительства полномочиями по выработке требований к системам оплаты труда, неважно, в какой сфере. Здравоохранение было инициатором в данной теме. И сейчас на примере первичного звена здравоохранения Минтруд пытается разработать подходы к будущей отраслевой системе оплаты труда", - пояснила она.

Вице-премьер отметила, что тема будет обсуждаться со всеми сферами, работодателями и профсоюзами, поскольку она "очень чувствительна". "Чувствительна еще и потому, что любое сжатие, любое сокращение и совместительство, безусловно, приводит к серьезным дополнительным ресурсам. Поэтому нужно это аккуратно сделать, посчитать, чтобы не разбалансировать бюджеты регионов, чтобы это не приводило к невыплатам заработной платы там, где нет возможности иметь такие существенные финансовые ресурсы", - добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года.

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Голикова, Татьяна Алексеевна
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