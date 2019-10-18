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Лукашенко сравнил свою работу с бегом "белки в колесе"

Как отметил глава республики, конституция Белоруссии не предполагает должность вице-президента, а потому ему некому делегировать некоторые свои дела
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Петр Сивков/ТАСС

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на посту президента он привык много работать и "крутиться, как белка в колесе". Об этом он сказал в пятницу на встрече в Академии управления.

"Вся жизнь моя, думаю, и других президентов, как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, деятельность президента предполагает постоянную вовлеченность в государственные дела. "Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт, - сказал Лукашенко. - Да, я повязан мероприятиями, не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия".

По словам Лукашенко, даже в период редкого отпуска он не отдыхает, а просто не проводит публичных мероприятий. Вместе с тем он заметил, что иногда находится время и на отдых на природе.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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