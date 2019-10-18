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Дело Марии Бутиной

Отец Бутиной полетит в Москву встречать дочь после освобождения

Ранее сообщалось, что россиянка выйдет на свободу 25 октября

БАРНАУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Отец россиянки Марии Бутиной, осужденной в США, полетит в Москву встречать дочь, которая выйдет на свободу 25 октября.

"25-го намечено ее освободить и препроводить в Россию, когда она прибудет - для начала в Москву - сложно сказать, потому что до последней минуты не будет известен ни рейс, ни дата. <...> Будем надеяться, что, как было обещано, 25 октября после освобождения ее <...> посадят на рейс и отправят в Москву. <...> Я ее встречу там, <...> наобум полечу и буду ее там ждать", - сказал ТАСС в пятницу отец девушки Валерий Бутин.

Он отметил, что точное время возвращения девушки не известно - есть разница во времени между странами, ожидание в аэропорту, перелет из США до Москвы занимает не менее 12 часов. Он пояснил, что, кроме того, из места, где Мария отбывает срок, нужно будет прибыть в аэропорт, где есть рейсы в Россию, и все это занимает время.

"Уже понятно, что это ожидание оканчивается днями, настроение все связано с этим небольшим ожиданием", сказал Бутин, добавив, что чувствует себя Мария нормально.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. В федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США, ранее сообщили ТАСС, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

Теги
СШАРоссияДело Марии Бутиной
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