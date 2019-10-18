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Миронов призвал кабмин подготовить национальную программу по предотвращению суицидов

Лидер справороссов указал на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым Россия занимает первое место в мире по числу самоубийств среди мужчин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к кабмину РФ с просьбой разработать национальную программу, направленную на предотвращение самоубийств. Об этом он заявил в пятницу на Всемирном русском народном соборе в Москве.

"Пользуясь возможностью, я обращаюсь к правительству с предложением подготовить национальную программу борьбы с суицидами. Во всем мире среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний идет онкология, и только в России на втором месте "иные причины", среди которых ДТП, преждевременная смерть, самоубийства, отравление водкой. Вот социальные проблемы, которые мы обязаны решать в первую очередь", - приводит слова Миронова пресс-служба политика.

Лидер справороссов указал на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым Россия "занимает первое место в мире по числу суицидов среди мужчин и третье - после Гайаны и Лесото - по числу самоубийств на душу населения". "Эти трагические цифры говорят о самом главном в проблеме народосбережения - потере целей национального развития", - заявил он.

XXIII Всемирный русский народный собор открылся в Москве 18 октября под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тема общественного форума - "Народосбережение - настоящее и будущее России".

Всемирный русский народный собор (до 1995 года - Всемирный русский собор, ВСР) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также "единения русского народа". В форуме принимают участие люди разных политических взглядов и вероисповеданий. Собор объединяет представителей власти, духовенства традиционных религий России, деятелей науки, образования и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. С 2009 года ВРНС возглавляет патриарх Кирилл.

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