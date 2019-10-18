ОП Карачаево-Черкесии просит увеличить норматив обеспечения льготников лекарствами

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Увеличение дотаций из федерального бюджета позволит решить проблему с предоставлением лекарств льготной категории жителей Карачаево-Черкесии, в связи с этим будет подготовлено постановление об увеличении финансирования на обеспечение льготников лекарствами. Об этом ТАСС сообщила председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Вера Молдованова.

"Мы направим в [республиканский] парламент постановление, где мы просим, чтобы они вышли в Государственную думу с инициативой об изменении закона, в котором устанавливается норматив финансовых средств на одного больного, включенного в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение социальной помощи в части средств, направляемых в бюджеты субъектов. Сейчас не более 856 руб. предоставляется на одного льготника, мы просим изменить этот закон и увеличить норматив", - сказала Молдованова.

Она пояснила, что Общественная палата обратится в правительство с рядом предложений, таких как просьба об увеличении финансирования. "Мы просим просто увеличения до потребности, потребность у нас очень большая, она составляет 527 млн рублей, в том числе дорогостоящие лекарства - 434 млн", - добавила Молдованова.

Кроме этого, Общественная палата региона выйдет с инициативой в Министерство здравоохранения РФ о расширении регистра жизнеугрожающих хронических прогрессирующих заболеваний. В республике числится 93 пациента с редкими заболеваниями, которые не могут быть обеспечены из средств регионального бюджета.

Молдованова добавила, что большая часть льготников в регионе отказывается от бесплатных лекарств в пользу субсидий. "У нас в республиканском регистре числится 57 568 человек, которые имеют право на получение государственной социальной помощи. Общественников также беспокоит такая ситуация, что из них от набора социальных услуг, то есть от получения лекарственных препаратов, отказались 48 990 человек. А отказываются потому, что потеряли надежду, что могут получить бесплатное лекарство за счет бюджета", - сказала она, отметив, что при увеличении дотаций из федерального бюджета в регионе также появится возможность покупать импортные лекарства.