Суд смягчил приговор националисту Марцинкевичу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд смягчил приговор одному из лидеров националистического движения Максиму Марцинкевичу (по прозвищу Тесак), сняв с него обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Сидорович.

"Суд снял с него обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года). Это произошло в связи с тем, что эта часть статьи была декриминализирована, - сказал адвокат. - Общий срок наказания был снижен с 10 до менее чем девяти лет. С учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, скоро мой подзащитный получит право на условно-досрочное освобождение".

Как пояснил Сидорович, теперь Марцинкевич считается осужденным только по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества").

Марцинкевич отбывает наказание в Республике Коми, поэтому его дело слушалось в Сыктывкарском городском суде.

В конце декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Четверо его подельников осуждены на сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима, одного суд освободил из-под стражи в связи с отбытием наказания.