Кабмин обязал в течение часа оповещать власти о радиационных и химических опасностях

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила функционирования и развития Сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО РФ). Оно, в частности, обязывает оповещать госструктуры о радиационных, химических и биологических ЧП в течение часа. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности", - говорится в документе.

В случае подобных ЧП соответствующие лаборатории будут оповещать федеральные органы исполнительной власти, госкорпорацию "Росатом", а также региональные подразделения МЧС и органы государственной власти субъекта РФ. В соответствии с постановлением МЧС России, уполномоченной на решение задач в области гражданской обороны, должно обеспечить "внедрение единых стандартов обмена информации" и "информирование населения об угрозах радиационного, химического и биологического характера".

Документ вступит в силу 29 октября 2019 года.

Структура сети

Как пояснили ТАСС в МЧС России, СНЛК ГО РФ - это общегосударственная структура, которая предназначена для своевременного обнаружения радиоактивного, химического, биологического или любого другого опасного загрязнения окружающей среды при чрезвычайных ситуациях мирного или военного времени и принятия экстренных мер по защите населения и объектов экономики. "Будет организовано многоуровневое взаимодействие и скоординирована деятельность органов государственной власти в области радиационной, химической и биологической защиты населения (РХБ). Кроме того, будет усовершенствована система обеспечения безопасности потенциально опасных объектов", - рассказал представитель МЧС.

Деятельность МЧС России по созданию единой Сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны будет осуществляться в новом формате работы с учетом современных вызовов и угроз радиационного, химического и биологического характера. "Будут созданы условия для роста количества лабораторий, постов наблюдения и повышения их роли в системе безопасности страны, развития материально-технической базы, создания единых программ обучения профильных специалистов и укомплектования ими системы", - заявили в МЧС России.