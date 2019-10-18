Актриса Бочкарева находится под подпиской по делу о хранении наркотиков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная с кокаином в центре Москвы, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении по делу о хранении наркотика. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, она не нарушает условий меры пресечения.

"Наталье Бочкаревой в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, условия которой она не нарушает", - сказал собеседник агентства. По его словам, уголовным делом актрисы занимаются дознаватели, они уже в ближайшее время завершат следствие и передадут материалы в столичный суд для рассмотрения дела по существу. Вместе с тем сама Бочкарева категорически отвергает информацию об обнаружении у нее наркотика.

28 сентября сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия нетрезвый водитель на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней актрисы, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 г, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин. В отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

Судебный участок мирового судьи № 105 в пятницу признал Бочкареву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование (ст. 12.26 КоАП РФ) и лишил ее на один год и восемь месяцев водительских прав. Кроме того, суд назначил актрисе административный штраф в 30 тыс. рублей.