Глава Совета судей призвал не критиковать решения судов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Совета судей РФ Виктор Момотов призвал не подвергать критике решения судов, поскольку по закону оценку судебных решений может выносить только вышестоящая судебная инстанция. Об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Уважая свободу слова и право на критику судебных органов, судейское сообщество напомнило (на прошедшем в апреле в Казани семинаре-совещании советов судей субъектов РФ по теме взаимодействия органов судейского сообщества со СМИ - прим. ТАСС) о презумпции добросовестности национального суда, которой в своей деятельности руководствуется Европейский суд по правам человека: согласно этой презумпции, вступившее в силу решение национального суда считается законным и обоснованным, пока иное не доказано в установленном порядке", - отметил Момотов.

"В связи с этим мы в очередной раз призываем государственные и общественные организации к тому, чтобы выводы, изложенные в судебном решении, оспаривались только путем подачи жалоб в вышестоящие судебные инстанции в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством", - призвал он.

Момотов также отметил, что региональным советам судей в пределах, предусмотренных законом и Кодексом судейской этики, следует более активно участвовать в обсуждениях на региональных площадках - в СМИ, органах законодательной и исполнительной власти. "Это будет способствовать "обратной связи" между судейским сообществом и гражданами, которые должны не только слышать, но и слушать друг друга", - считает глава Совета судей РФ.