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В старом СИЗО "Кресты" в Петербурге впервые прошел день открытых дверей

Посетителям следственного изолятора рассказали о работе в уголовно-исполнительной системе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ярмарка вакансий прошла в пятницу в следственном изоляторе "Кресты" на Арсенальной набережной в центре Петербурга впервые за всю историю СИЗО. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина.

"Впервые за всю историю изолятора на один день открыты двери для посещения всем, кто интересуется возможностью служить в уголовно-исполнительной системе. Недавно, как вы знаете, у нас открылся новый изолятор - "Кресты-2" - в Колпинском районе города почти на четыре тысячи человек. Нам нужны новые кадры, мы открыты и готовы принимать людей", - сказала собеседница агентства.

Посетителям не только рассказали о работе в уголовно-исполнительной системе, но и провели экскурсию по знаменитому изолятору.

Старые "Кресты", на замену которым построен комплекс в Колпинском районе, появились как одиночная тюрьма в 1884 году, нынешнюю конфигурацию - двух зданий в форме крестов, давших ему историческое название - они обрели в 1890 году. На территории в 4,5 га расположились два корпуса с одиночными камерами, больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм.

С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором №1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находятся там до вынесения приговора суда.

Самый большой СИЗО в России

По данным ФСИН, новый следственный изолятор (СИЗО-1), достроенный в 2014 году, является самым большим в России и отвечает не только российским, но и европейским стандартам. На одного арестанта в нем отводится 7 кв. метров площади, что соответствует европейской норме, при российской в 4 кв. метра. По всем режимным зданиям можно будет перемещаться, не выходя на улицу. Кроме того, это первое в Европе СИЗО, которое оснащено лифтами.

К новому комплексу СИЗО-1 относятся два режимных корпуса, административное здание, сборно-следственные отделения, санчасть, столовая, спорткомплекс с тиром, общежитие для сотрудников хозяйственного обеспечения, а также убежище гражданской обороны на 2,5 тыс. человек, прачечная, производственные мастерские и другие.

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РоссияСанкт-Петербург
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