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Заключенные столичного СИЗО "Медведь" жалуются, что им показывают мало фильмов

Кроме того, в одной из камер правозащитники рекомендовали сделать ремонт из-за протекающего потолка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заключенные московского СИЗО-5 ("Медведь") пожаловались посетившим их правозащитникам на ограниченный набор фильмов, которые показывают в изоляторе. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи после посещения СИЗО.

"Сегодня состоялся первый визит в СИЗО-5 обновленного состава ОНК Москвы. Жалоб у заключенных на содержание нет, и существенных нарушений не обнаружено. В одной из камер правозащитники рекомендовали сделать ремонт из-за протекающего потолка. Еще в одной камере арестованные пожаловались на маленький выбор фильмов ФСИН ТВ (это специальная система телевидения для заключенных, созданная с учетом требований СИЗО - прим. ТАСС) и отсутствие ряда федеральных каналов", - сказал Хуруджи.

По его словам, на информационных стендах в камерах СИЗО-5 отсутствует информация о возможности обратиться к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову и другим правозащитникам. "На стендах в камерах есть информация о Татьяне Москальковой и прочих органах, куда арестованный может обратиться с жалобой, и есть устаревшие данные об экс-омбудсмене Москвы. Руководство учреждения услышало наши замечания, информацию обновят. Более того, мы договорились, что Ассоциация защиты бизнеса подготовит методические материалы для арестованных по предпринимательским статьям о том, как правильно подавать обращения, и есть предварительные договоренности с руководством СИЗО, что они обеспечат доступ к этим материалам арестованных предпринимателей", - заключил Хуруджи.

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