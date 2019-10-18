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На безопасность музеев во втором полугодии 2019 года направлено 350 млн рублей

Эта работа будет продолжаться и в следующем году, отметил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федеральные российские музеи получили 350 млн рублей на обновление системы безопасности во втором полугодии 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

"Утверждена программа обновления систем безопасности (в том числе, противопожарной), на ее реализацию в федеральных музеях во втором полугодии этого года направлено 350 млн рублей, - сказал представитель Минкультуры. - Эта работа будет продолжаться и в следующем году".

"По итогам проведенных проверок и системной работы межведомственной рабочей группы выявлены "слабые места" существующих систем безопасности, связанные и с материально-технической стороной вопроса, и с организацией взаимодействия различных служб", - рассказал Владислав Кононов.

Он добавил, что "системной организации взаимодействия всех задействованных служб посвящена работа межведомственной рабочей группы, встреча которой пойдет 24-25 октября в Санкт-Петербурге". Также проблемы безопасности музеев обсудят в рамках Международного культурного форума - будут организованы специальные семинары и "круглый стол". "Напомню, что тема безопасности музеев была одной из ключевых в деловой программе "Интермузея-2019", - сказал Кононов.

После нескольких ЧП в российских музеях, в том числе кражи полотна "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в январе 2019 года, правительство дало поручение Минкультуры РФ и руководителям подведомственных государственных учреждений культуры провести комплексные проверки систем обеспечения безопасности учреждений, обучение персонала, а также проинспектировать работу современных систем безопасности и подготовить предложения по улучшению этих систем.

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Россия
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