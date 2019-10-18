Цукерберг высказался против блокировки аккаунта Трампа в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Глава и основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг не считает целесообразным ограничивать общение президента США Дональда Трампа с избирателями посредством таких платформ, как сеть микроблогов Twitter. Такое мнение Цукерберг высказал в опубликованном в пятницу интервью телеканалу Fox News.

Главу Facebook попросили прокомментировать призыв сенатора от Калифорнии Камалы Харрис, являющейся одним из претендентов на пост кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, блокировать аккаунт Трампа в Twitter для предотвращения углубления раскола в американском обществе. "Я верю в демократию и не считаю, что мы действительно хотим подвергать цензуре политиков", - ответил Цукерберг.

"Я в целом верю в то, что в принципе именно людям следует решать для себя, чему верить, чему доверять и за кого голосовать", - продолжал он. "Политические заявления являются одной из самых критически изучаемых форм выступлений. Это - уже данность, и наша позиция состоит в том, что мы не стоим обособленно в этом вопросе", - добавил Цукерберг, комментируя эксперимент, проведенный сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также претендует на пост президента США от Демократической партии и без последствий разместила в Facebook заведомо ложную информацию.

В США в последние месяцы в центре внимания оказались вопросы, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.