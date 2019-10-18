Рейсовые маршруты ростовских автобусов оборудуют аудиогидами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Аудиогиды с описанием основных достопримечательностей Ростова-на-Дону будут доступны с ноября в приложении по QR-коду на двух маршрутах рейсовых автобусов. Об этом в пятницу ТАСС рассказала заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова.

"Мы разработали новые маршруты, которые будут доступны на рейсовых автобусах с номерами 3 и 3А. Пассажиры, имея приложение izi.TRAVEL, посмотрев на QR-код, смогут слушать в автобусе о достопримечательностях и вообще о том, что они проезжают. Сейчас заканчивается разработка. Думаю, что уже в ноябре она будет запущена", - сказала собеседница агентства.

Она также пояснила, что указанные маршруты - одни из самых длинных в Ростове-на-Дону и проходят через четыре района. Камбулова назвала запуск таких аудиогидов первым шагом, уточнив, что прорабатывается вопрос о том, чтобы распространить подобную практику и на маршруты в других районах города. "Посмотрим, насколько она будет востребована и интересна", - резюмировала Камбулова.