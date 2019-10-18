Руководитель и правление новгородского отделения Союза журналистов сложили полномочия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Руководитель и правление новгородского отделения Союза журналистов России (СЖР) в полном составе заявили о сложении полномочий из-за критики и выражения недоверия со стороны секретариата СЖР. Об этом сообщается на сайте новгородского отделения организации в пятницу.

"Ольга Иванова (председатель новгородского отделения СЖР - прим. ТАСС) не видит для себя возможности в данной ситуации на общественных началах продолжать руководство общественной организацией, заявляет о сложении полномочий председателя <…> Правление новгородского отделения Союза журналистов России разделяют вместе с председателем ответственность за деятельность организации, полностью ее поддерживает и слагает с себя полномочия в полном составе", - говорится в сообщении.

Ольга Иванова была избрана председателем регионального отделения Союза журналистов России 27 сентября этого года. Также она является начальником управления работы со СМИ администрации Великого Новгорода.

Отмечается также, что правление "отказывается от президентского гранта на проект "Ганзейский диалог". Такое решение организация обосновывает реакцией секретариата Союза журналистов России, который выразил недоверие председателю новгородского отделения из-за "бездействия и неинформирования руководства СЖР" о происшествии с новгородской журналисткой и членом союза Алиной Щегловой.

В начале недели сообщалось, что Щеглова обратилась в следственное управление СК РФ по Новгородской области с заявлением об изнасиловании. После проверки ведомство завело уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") в отношении редактора одной из новгородских муниципальных газет.