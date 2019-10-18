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Илон Маск похвалил российское образование

В России есть много талантов и "много чего интересного с точки зрения технологий", отметил бизнесмен

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Глава SpaceX, миллиардер Илон Маск похвалил российское образование и рассказал, что в его команде есть выходцы из России, общаясь по телемосту с участниками бизнес-форума "Дело за малым", открывшегося в пятницу в Краснодаре.

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"Я считаю, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий есть в России", - сказал Маск, отметив, что с ним работают люди, которые родились и учились в России.

Форум "Дело за малым" проходит 18-19 октября в Краснодаре. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.

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