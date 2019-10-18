КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Глава SpaceX, миллиардер Илон Маск похвалил российское образование и рассказал, что в его команде есть выходцы из России, общаясь по телемосту с участниками бизнес-форума "Дело за малым", открывшегося в пятницу в Краснодаре.

"Я считаю, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий есть в России", - сказал Маск, отметив, что с ним работают люди, которые родились и учились в России.

Форум "Дело за малым" проходит 18-19 октября в Краснодаре. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.