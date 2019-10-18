Уфимский скрипач потерял 11 кг веса после недельного музыкального перформанса без еды

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Уфимский скрипач Рустэм Сулейманов похудел на 11 кг после недельного перформанса с исполнением башкирской народной музыки без еды. Акция достигла своих результатов, сообщил в пятницу журналистам музыкант.

11 октября музыкант начал недельный перформанс, во время которого намеревался жить в стеклянном кубе на территории центра уличного творчества, исполняя башкирскую музыку, при этом, отказавшись от еды и питья. Акцией он планировал привлечь внимание к сохранению национальной культуры.

"Все цели, я, по-моему, реализовал, говорить вам я их не могу, они сугубо личные. Но некоторые моменты для себя я понял, понял, что очень люблю башкирскую музыку. Делал все это я не ради хайпа, чувствую себя замечательно. Я потерял 11 килограмм", - рассказал он, добавив, что сегодня будет питаться морковью и ее соком.

Музыкант также анонсировал следующий перформанс, который будет посвящен башкирскому искусству, и поделился, что для реализации этой задумки ему потребуется вертолет. Саму акцию он обещал представить в мае 2020 года.

Рустэм Сулейманов родился в 1977 году, лауреат молодежной премии Башкирии имени Шайхзады Бабича, с 2011 по 2014 годы был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.