Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уфимский скрипач потерял 11 кг веса после недельного музыкального перформанса без еды

Следующую акцию, посвященную башкирскому искусству, он планирует провести в мае 2020 года

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Уфимский скрипач Рустэм Сулейманов похудел на 11 кг после недельного перформанса с исполнением башкирской народной музыки без еды. Акция достигла своих результатов, сообщил в пятницу журналистам музыкант.

11 октября музыкант начал недельный перформанс, во время которого намеревался жить в стеклянном кубе на территории центра уличного творчества, исполняя башкирскую музыку, при этом, отказавшись от еды и питья. Акцией он планировал привлечь внимание к сохранению национальной культуры.

"Все цели, я, по-моему, реализовал, говорить вам я их не могу, они сугубо личные. Но некоторые моменты для себя я понял, понял, что очень люблю башкирскую музыку. Делал все это я не ради хайпа, чувствую себя замечательно. Я потерял 11 килограмм", - рассказал он, добавив, что сегодня будет питаться морковью и ее соком.

Музыкант также анонсировал следующий перформанс, который будет посвящен башкирскому искусству, и поделился, что для реализации этой задумки ему потребуется вертолет. Саму акцию он обещал представить в мае 2020 года.

Рустэм Сулейманов родился в 1977 году, лауреат молодежной премии Башкирии имени Шайхзады Бабича, с 2011 по 2014 годы был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Коворкинг-центры "Точка кипения" откроются в 41 вузе страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС