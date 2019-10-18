Права на показ South Park продают за $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Компания Viacom Music and Entertainment Group продает за $500 млн права на показ по стриминговым сервисам популярного во всем мире мультипликационного сериала South Park. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, Viacom, а также создатели мультфильма Трей Паркер и Мэтт Стоун рассчитывают достичь соглашения о продаже прав до завершения 2019 года. Интерес к предложению проявили несколько компаний. Выбор победителя тендера может быть сделан уже в эти выходные.

Мультсериал, который дебютировал в августе 1997 года, насчитывает 23 сезона и 301 эпизод. Главными героями South Park являются четыре школьника, которые живут в небольшом одноименном городке в штате Колорадо и регулярно попадают в разного рода необычные ситуации. Мультфильм известен черным юмором, а также тем, что в нем в сатирической манере затрагиваются острые социальные и политические проблемы американского общества.