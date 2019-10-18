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Проект для активных студентов "Кавказ - территория развития" завершился в КЧР

Он проходил с 13 по 18 октября в Домбае

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Проект "Кавказ - территория развития", направленный на подготовку студенческого и молодежного актива, завершился в Карачаево-Черкесии. Более 70 участников прошли обучение проектному менеджменту и студенческому самоуправлению, рассказали в пятницу в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева.

"Сегодня состоялась церемония закрытия проекта "Кавказ - территория развития". Участникам мероприятия вручили сертификаты. После официальной части ребята выступили с творческими номерами", - сообщили в пресс-службе.

С 13 по 18 октября в Домбае более 70 представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли обучение по нескольким направлениям: "Студенческое самоуправление", "Молодежный туризм", "Проектный менеджмент", "Молодежное тренерство".

Согласно программе, участники подготовили и защитили несколько проектов, среди которых повышение квалификации сотрудников гостиничного бизнеса и проект студенческого медиацентра для развития медиаграмотности молодежи. Для участников прошли тренинги личностного роста, экскурсии и творческие мероприятия.

Проект "Кавказ - территория развития" получил в 2019 году грантовую поддержку конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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