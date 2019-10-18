В Госдуме рассказали, кто определит итоговую планку иностранного участия в IT-гигантах РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Окончательная планка иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ будет определена профильным комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом заявил в пятницу ТАСС член комитета, автор резонансного законопроекта об ограничении доли иностранного участия в IT-гигантах РФ Антон Горелкин.

"Хорошие новости состоят в том, что правительство принципиально поддержало законопроект. А каково будет финальное распределение - 50% или 80% - для этого и есть работа в комитете, второе чтение, для этого существует формат рабочей группы с участием представителей отрасли", - сказал парламентарий, комментируя публикацию в РБК, согласно которой правительство выразило готовность поддержать его законопроект при условии, если иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций будет допустимо на уровне 50% минус одна акция. В нынешней (первоначальной) редакции эта планка предложена на уровне 20%.

Согласно законопроекту Горелкина, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Нарушение нормы об иностранном владении не более 20%, по замыслу автора, будет грозить запретом на рекламу.

Ранее парламентарий подчеркивал, что его инициатива "не про "Яндекс", однако эта компания может подпасть под действие законопроекта в случае его принятия, и тогда ей придется изменить структуру собственности. На просьбу ТАСС прокомментировать сообщения об отзыве правительства на законопроект в пресс-службе компании ответили, что пока не знакомы с ним. "С текстом отзыва компании ознакомиться пока не удалось, в связи с этим мы считаем преждевременным комментировать данный документ", - сказал представитель "Яндекса".

10 октября состоялось расширенное заседание профильного комитета Госдумы, посвященное законопроекту Горелкина. Присутствовавшие на нем представители Федеральной антимонопольной службы и Роскомнадзора заявили, что не имеют концептуальных возражений против документа, однако считают необходимым уточнить его отдельные аспекты, в частности критерии, по которым тот или иной информационный ресурс будет относиться к значимым. При этом представитель Минкомсвязи сообщила, что ведомство направило в правительство проект отрицательного отзыва на инициативу единоросса.