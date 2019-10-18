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Медведев призвал помнить правду о Второй мировой войне

Премьер-министр отметил, что намерение переписать историю особенно недопустимо, когда речь идет о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что надо бороться с попытками переписать историю и уменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

"Историю пытаются переписать. Это не новое явление в человеческой жизни. И раньше такие попытки были. Но, наверное, самое прискорбное в нынешней ситуации, что пытаются переписать не какие-то отдельные события, исказить историческую логику, последовательность событий, а пытаются, по сути, переписать исторический тренд, повернуть все вспять", - констатировал председатель правительства РФ в интервью сербской газете "Вечерние новости" накануне визита в Белград. Поездка приурочена к 75-й годовщине освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

По его мнению, намерение переписать историю "особенно недопустимо, когда речь идет о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке", о Второй мировой войне.

"Можно по-разному оценивать что-то, можно даже быть в разных лагерях, что называется, принадлежность к разным партиям может быть. Но черное надо называть черным, фашизм - это фашизм. Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута", - убежден Медведев.

Глава российского кабинета министров заметил, что "в ряде стран действительно поставлены на поток не соответствующие историческим фактам гипотезы о том, кто там что начал, кто чему способствовал, кто в итоге победил, что потом происходило и как можно интерпретировать эти события". "Все это для того, чтобы заслонить самое главное: для чего вообще люди боролись и отдавали свою жизнь", - считает он. На взгляд Медведева, такая политика "приводит подчас к совершенно парадоксальным, может быть, даже неприемлемым трактовкам, интерпретациям". "Некоторые школьники в Европе всерьез утверждают, что Европу освобождали Соединенные Штаты Америки", - привел пример премьер-министр РФ. "Но мы же знаем, что это не так, что Европа была освобождена в значительной степени усилиями Советского Союза, конечно, при поддержке союзников из других стран", - подчеркнул Медведев.

"Я считаю, что задача наших стран, задача наших историков, главная задача гражданского общества в наших странах, и в России, и в Сербии, заключается в том, чтобы этим попыткам противостоять", - уверен председатель правительства РФ. По его словам, "празднование юбилея как раз лучшая площадка, лучшая трибуна, для того чтобы об этом сказать". "Я об этом буду говорить и в ходе празднования, во время праздничных мероприятий, и выступая в Скупщине, так что постараюсь эту позицию России максимально четко артикулировать", - пообещал Медведев.

75-летие освобождения Белграда

Он поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за приглашение приехать именно в эти памятные дни 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

"Наши страны очень сильно пострадали от фашизма. И очень важно, что у нас сохраняются одинаковые оценки того, что было тогда, 75 лет назад. Они не подвержены какой-то политической эрозии, не подвержены конъюнктуре. Эти оценки одинаковые. На самом деле это правдивые оценки того, что было", - указал глава кабинета министров РФ, добавив, что с удовольствием примет участие в праздновании юбилея.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВучич, Александар
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