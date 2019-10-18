Всеобщий музыкальный диктант выходит на международный уровень

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Акция "Всеобщий музыкальный диктант" в этом году выйдет за границы России. Помимо 68 российских городов, к ней онлайн присоединятся Великобритания, Италия и Мексика, сообщил в субботу ТАСС руководитель проекта Александр Алейников.

"Всеобщий музыкальный диктант - 2019 пройдет 19 октября. В нем примут участие 68 [российских] городов, 99 площадок. Из-за рубежа был интерес нескольких стран, они будут принимать участие онлайн с помощью трансляции, которая будет вестись с главной площадки - Академии музыки имени Гнесиных. Заинтересовались проектом Мексика, Италия и Великобритания. <…> В этом году у нас на один уровень больше - 10 разных диктантов от одного до трех голосов. От третьего класса музыкальной школы до профессорского уровня", - сказал он.

Предусмотрено 10 диктантов разной сложности и с разным количеством голосов. "Сам процесс диктанта будет таким - педагог по теории музыки или по сольфеджио несколько раз играет музыкальный отрывок, который написан специально для акции. В течение этого времени участники должны записать на слух нотами то, что они услышали", - добавил Алейников.

Собеседник агентства отметил, что в этом году организаторы ожидают роста количества участников. "Мы ожидаем, что будет написано около 2000 работ. При этом один человек может написать несколько диктантов. В прошлом году было около 1500 работ, писали 20 городов на 28 площадках. Старт в Москве будет в 12:00 19 октября", - сказал он.

Организаторы отметили, что в проекте примут участие, в частности, руководитель московского "Классик-ансамбля" Константин Закревский, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Ирина Окнина.

О проекте

Проверить свою музыкальную грамотность и слух можно будет на трех столичных площадках: РАМ им. Гнесиных, Московская школа кино и Детская школа искусств им. Рубинштейна. Также в акции участвуют Московская, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тульская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Северная Осетия и Чувашия.

Всеобщий музыкальный диктант впервые прошел в России в 2018 году на 28 площадках в 20 городах. Тогда в акции приняли участие более 1 тыс. человек, 301 из них справился с работой на "отлично". Самому младшему написавшему диктант участнику было семь лет, старшему - 72 года.