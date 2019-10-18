"Аэрофлот" просит пассажиров заранее выезжать в аэропорт Бейрута в связи с забастовками

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров рейсов из Бейрута заранее выезжать на регистрацию в связи с блокировкой основных магистралей столицы Ливана из-за протестов, говорится в субботу в сообщении авиаперевозчика.

"В связи с массовыми протестами и забастовками в Ливане в ближайшие дни возможны ограничения в работе транспортной инфраструктуры Бейрута. В настоящий момент перекрыты все магистрали, ведущие в столицу республики, в том числе в международный аэропорт Бейрута <...> Просим учитывать данную информацию при поездке в аэропорт и прибывать на регистрацию не менее чем за три часа до времени вылета для своевременного прохождения предполетных процедур", - говорится в сообщении.

Пассажирам рейсов в Бейрут или из столицы с датами вылета 19, 20 и 21 октября разрешается без дополнительной платы изменить даты вылета в пределах семи дней от первоначальной даты рейса. При этом возможно изменение даты вылета в обратном направлении с сохранением изначального срока пребывания. Также есть возможность вынужденного возврата билетов.