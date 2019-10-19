Журналисты российских федеральных СМИ впервые посетили брошенную военную базу США в Сирии

ДАМАСК, 19 октября. /ТАСС/. Представители российских федеральных телеканалов впервые побывали на брошенной американской военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.

"Поездка проходила в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Группу корреспондентов российских телеканалов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии", - сообщил представитель военной полиции Вооруженных сил РФ.

База под Умм-Миалем, как и аналогичный военный объект у населенного пункта Дадат к северу от Манбиджа, появилась в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке США отбили эти районы у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Обе базы создавались для патрулирования северных районов Сирии тогда подконтрольных курдским автономистам, которые занимали проамериканскую позицию.

На объекте, который всего несколько дней назад заняла сирийская армия, размещались американские военнослужащие, координирующие действия боевых самолетов с передовых позиций. Когда в начале октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии и к Манбиджу подошли турецкие войска, американцы спешно покинули базы, успев забрать только оружие и аппаратуру.

"По внешнему периметру база под Умм-Миалем оборудована сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесена заграждением из габионов. Эти быстросборные заграждения в два человеческих роста сделаны из каркасов из проволоки и плотной ткани, заполненных песком с помощью погрузчика. Внутри военного городка, оборудованного двумя вышками связи и трансформаторными будками, на деревянных помостах размещались несколько пневмокаркасных палаток для личного состава на 15 человек каждая. Есть и склады медицинского имущества. Практически все в рабочем состоянии", - рассказал российский военный.

Районный город Манбидж в 85 км к востоку от Алеппо был освобожден курдскими "Отрядами народной самообороны" в августе 2016 года. Ранее город служил форпостом террористов из ИГ, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции. В Минобороны России 15 октября сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же военнослужащие США покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, уехав в направлении cирийско-иракскoй границы. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.