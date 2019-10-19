Результаты проверки домашних счетчиков будут иметь юридическую силу

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Результаты проверки домашних счетчиков россиян, которые вносятся в специальный реестр Росстандарта, будут иметь юридическую силу и отображаться в режиме онлайн. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в опубликованном в субботу интервью "Российской газете" .

И почему контроль за ними хотят снять с собственников

Как и зачем проверять счетчики ЖКХ. И почему контроль за ними хотят снять с собственников

"После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки", - сообщил Абрамов.

По его словам, нововведение избавит россиян от звонков о срочной замене или проверке прибора, а также не даст мошенникам возможность навязывать свои услуги. "Если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31 декабря на 1 января было проверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять", - добавил он.

В феврале этого года Абрамов заявил, что Росстандарт планирует внести в российское законодательство поправки, которые освободят россиян от обязанности следить за корректностью показаний счетчиков ЖКХ.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, утверждающий правила установки "умных" счетчиков. Документ вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии и обязывает энергосбытовые компании взять на себя ответственность по установке, эксплуатации, проверке и замене приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах, за другие категории потребителей ответственным за "умные" счетчики назначены сетевые организации.

Начало работ по замене действующих счетчиков в России на интеллектуальные должен начаться 1 июля 2020 года и уже к середине 2025 года "умные" счетчики должны быть установлены в каждой квартире страны.