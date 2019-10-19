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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Власти Красноярского края пообещали оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы

Жертвами ЧП, по последним данным, стали 13 человек

ТАСС, 19 октября. Работникам золотодобывающей артели, пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае, будет оказана помощь. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в субботу сообщил губернатор региона Александр Усс.

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"Необходимо разобраться сейчас с тем, что произошло, и с количеством пострадавших. У нас есть необходимый регламент для этого, финансовые средства, но и я уверен, что объем необходимой помощи будет предоставлен и со стороны этой золотодобывающей артели, и холдинга "Сибзолото", - сказал Усс.

Он пояснил, что "Сибзолото" - крупное предприятие, которое добывает порядка 2 тонн золота в год, работает на территории Красноярского края и в Хакасии.

По словам Усса, с семьями погибших при прорыве дамбы будут работать психологи. 

"На месте будут работать психологи. Сейчас необходимо уточнить списки пострадавших и погибших и, соответственно, работа может быть организована по месту проживания родственников", - сказал Усс.

Он сообщил также, что на место вылетает руководство управления внутренних дел края, прокурор края, главный федеральный инспектор.

Теги
Усс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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