Власти Красноярского края пообещали оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы

ТАСС, 19 октября. Работникам золотодобывающей артели, пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае, будет оказана помощь. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в субботу сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Необходимо разобраться сейчас с тем, что произошло, и с количеством пострадавших. У нас есть необходимый регламент для этого, финансовые средства, но и я уверен, что объем необходимой помощи будет предоставлен и со стороны этой золотодобывающей артели, и холдинга "Сибзолото", - сказал Усс.

Он пояснил, что "Сибзолото" - крупное предприятие, которое добывает порядка 2 тонн золота в год, работает на территории Красноярского края и в Хакасии.

По словам Усса, с семьями погибших при прорыве дамбы будут работать психологи.

"На месте будут работать психологи. Сейчас необходимо уточнить списки пострадавших и погибших и, соответственно, работа может быть организована по месту проживания родственников", - сказал Усс.

Он сообщил также, что на место вылетает руководство управления внутренних дел края, прокурор края, главный федеральный инспектор.