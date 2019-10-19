Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В аэропорту Симферополя из-за тумана к утру задержали семь рейсов

Прибытие задержавшихся рейсов ожидается в ближайшее время, сообщили в пресс-службе аэропорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Прибытие и вылет семи воздушных судов задерживается в аэропорту Симферополя к утру субботы из-за тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее в субботу сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны четыре рейса на прилет и вылет.

"В аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов в связи с погодными условиями - туманом, который был ночью. На данный момент погода улучшилась, прибытие задержавшихся рейсов ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу из-за тумана также были задержаны восемь рейсов. Время задержки составило от одного до нескольких часов.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки в Красноярском крае после прорыва дамбы
В воде могут быть медь и другие компоненты, отметил министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС