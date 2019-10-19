В аэропорту Симферополя из-за тумана к утру задержали семь рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Прибытие и вылет семи воздушных судов задерживается в аэропорту Симферополя к утру субботы из-за тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее в субботу сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны четыре рейса на прилет и вылет.

"В аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов в связи с погодными условиями - туманом, который был ночью. На данный момент погода улучшилась, прибытие задержавшихся рейсов ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу из-за тумана также были задержаны восемь рейсов. Время задержки составило от одного до нескольких часов.