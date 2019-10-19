Жильцам дома в Ростове, где погибли пятеро детей, предоставили пункт временного размещения

ТАСС, 19 октября. Жильцов дома по улице Ленинской, 13 в Ростове, где в результате пожара погибли шесть человек, из них пятеро детей, разместят в пункте временного размещения (ПВР), сообщил глава администрации района Сергей Шокин на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

"На место происшествия выехали глава регионального МЧС Олег Бочаров и заместитель губернатора Илья Баланин, там же находятся руководители района и города, подразделения МЧС и полиции. По состоянию на настоящий момент пожар локализован, идет проливка и разборка конструкций. На базе театра Ростова Великого развернут пункт временного размещения пострадавших. В оперативном порядке на месте проведут КЧС [комиссию по чрезвычайным ситуациям], где решат вопросы по расселению и оказанию помощи пострадавшим и дальнейшую судьбу здания", - написал он.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. метров. В результате происшествия, по последним данным ГУ МЧС по региону, погибли пятеро детей и взрослый.