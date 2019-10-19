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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки в Красноярском крае после прорыва дамбы

В воде могут быть медь и другие компоненты, отметил министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы. Об этом в субботу сообщил журналистам министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин.

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"Есть необходимость сделать забор воды, так как большое количество грунта было смыто. Там могут быть медь и другие компоненты", - сказал Корчашкин, добавив, что специалисты Росприродназора выехали на место. По данным картографических сервисов, от Красноярска до деревни Щетинкино около 200 км.

Около двух часов ночи в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. На месте работают спасатели.

Жертвами ЧП стали 13 человек, судьбу еще 13 устанавливают.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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