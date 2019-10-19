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Пострадавшим при пожаре в Ростове окажут материальную помощь

В результате происшествия погибли семь человек, среди которых пятеро детей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пострадавшим при пожаре в жилом доме в Ростове, где в ночь на субботу погибли пятеро детей и один взрослый, будет оказана материальная помощь, сообщил ТАСС заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин.

"Пострадавшие будут обеспечены горячим трехразовым питанием. Сейчас наша задача - организовать осмотр детей, соцработники обойдут все семьи, каждого ребенка. Если будет необходима помощь - она будет оказана. В понедельник мы будем принимать решение по оказанию материальной помощи пострадавшим и выделению средств из резервного фонда Ярославской области", - сказал Баланин.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. В результате происшествия, по последним данным ГУ МЧС по региону, погибли пятеро детей и двое взрослых.

Теги
РоссияЯрославская область
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