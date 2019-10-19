Патриарх Варфоломей и предстоятель ЭПЦ на совместной службе помянули главу ПЦУ Епифания

АФИНЫ, 19 октября. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей на совместной службе в субботу с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом, зачитывая список имен предстоятелей автокефальных церквей в традиционном порядке чести (диптих), помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, назвав его митрополитом Киевским и всея Украины. Служба состоялась в Салониках в раннехристианской базилике Ахиропиитос, включенной в 1988 году в составе раннехристианских и византийских памятников северной греческой столицы в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прямую трансляцию вел телеканал EPT-3.

Глава ЭПЦ Иероним в ходе литургии не поминал поименно предстоятелей автокефальных церквей, однако другой священник сделал это на службе, помянув в диптихе "митрополита Киевского Епифания".

По мнению церковного издания "Вима Ортодоксиас" ("Трибуна православия"), "церковь Греции официально признала митрополита Киевского Епифания, поскольку сегодня во время совместной службы Варфоломея и Иеронима в Салониках патриарх Константинопольский впервые помянул Епифания на территории Греции".

Сам Варфоломей в конце литургии выразил "удовлетворение и благодарность со своей стороны и со стороны материнской Константинопольской церкви братскому главе церкви Греции, архиепископу Иерониму в связи с тем, что неделю назад он объявил на [Архиерейском] соборе [ЭПЦ] предложение записать в диптихи имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания". "Речь идет об удовлетворении справедливого требования, которое находилось в подвешенном состоянии в течение многих лет и которое держало миллионы людей внутри раскола", который был излечен, утверждал Варфоломей.

В четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда после заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что Священный синод уполномочил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола".

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата, - получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.