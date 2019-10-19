От Питера до Сибири. Российские вузы принимают участие в образовательном ЭКСПО в Пекине

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Десять российских вузов принимают участие в Международной выставке образовательных услуг (China Education Expo, CEE), открывшейся в субботу в Пекине. Особое место на ЭКСПО этого года занимает коллективный стенд Новосибирской области - пять университетов объединились в команду, чтобы вместе представить образовательный потенциал российского региона.

"В Новосибирской области более 20 университетов, на выставке в Пекине представлено пять: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Университет экономики и управления, Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, а также Новосибирский государственный технический университет", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. "У нас есть потенциал - и научный, и образовательный, и инфраструктурный для того, чтобы привлекать больше иностранных студентов. Мы заинтересованы в экспорте образования", - подчеркнула она.

На вопрос о том, почему было принято решение организовать коллективный стенд, Жафярова ответила, что "гораздо больше вероятность получить абитуриента, если ты предлагаешь ему несколько вариантов". "Выезжать командой и предлагать ряд вариантов в ряде крупнейших университетов - это куда более верный маркетинговый ход", - пояснила она.

От количества к качеству

Участие в выставке этого года также принимают университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Представители столичных вузов отмечали, что количество китайских студентов уже достигло солидных цифр, а потому стоит задача не в увеличении числа абитуриентов, а в повышении качества образования.

"У нас 7,5 тыс. иностранных студентов, из них половина - китайцы", - сообщила ТАСС сотрудник управления международного образования Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбГПУ) Ольга Емельянова. "Мы реализуем очень много программ, <…> однако самая большая сложность - это языковой барьер", - добавила она. "Поэтому здесь в Китае у нас организованы центры русского языка, а в самом вузе есть подготовительные курсы. После такой подготовки, как правило, ребята готовы для обучения по специальности", - рассказала представитель вуза.

Участники выставки отмечали, что повышенный интерес к России со стороны китайской молодежи в том числе обусловлен политической ситуацией. Как сказал ТАСС вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий Александр Сафонов, "сейчас в Китае есть большой спрос на образование за рубежом, и этот спрос - неудовлетворенный в виду известных политических процессов внутри США". "Мы надеемся, что это даст нам возможность привлечь китайских студентов в Россию", - подчеркнул он.

По данным на конец 2018 года число китайских студентов в России превысило 39 тыс., при этом количество российских студентов в КНР составило 19 тыс. человек.

China Education Expo будет проходить в Пекине 18-19 октября. В выставке принимают участие представители вузов 32 стран и регионов мира. Мероприятие организовано при поддержке Китайской ассоциации международных обменов в сфере образования.