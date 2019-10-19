Круизы лайнера "Князь Владимир" в Турцию намерены открыть в начале 2021 года

СОЧИ, 19 октябрь. /ТАСС/. Российский круизный лайнер "Князь Владимир" может совершить первый рейс по маршруту Сочи - Стамбул в начале 2021 года, согласие сторон получено, сообщил в субботу журналистам генеральный директор компании "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко.

"Мы сейчас активно ведем переговоры с турецкой стороной и думаю, что линию Сочи - Стамбул мы тоже откроем <...> Приблизительно, думаю, что в начале 2021 года. Принципиальное согласие всех сторон получено. Думаю, что в течение года все вопросы по организации решим", - сказал Глуховщенко.

Лайнер восемь месяцев в году будет ходить по традиционной линии: Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, еще до трех месяцев по маршруту Сочи - Стамбул, уточнил директор "Черноморских круизов", отметив, что с 2020 года "Князь Владимир" совершит также шесть рейсов с заходом в порт Сухум, где сейчас проводятся доноуглубительные работы для приема российского судна.

Глуховщенко рассказал, что в 2019 году лайнер "Князь Владимир" совершил 23 рейса и перевез 7726 пассажиров. В следующую навигацию с 1 марта по 31 октября, уточнил он, запланировано 35 круизов.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступны 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам шведский стол и а-ля карт, кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками.