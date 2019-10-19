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Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $24,5 млн

При этом ни один из шести призов в размере $760 тыс. каждый разыгран не был

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 32 млн канадских долларов ($24,5 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 3, 21, 29, 37, 40, 43 и 44. Бонус-число - 38", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был продан в провинции Квебек. Ни один из шести так называемых утешительных призов в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.) каждый разыгран не был.

Согласно правилам национальных лотерей Канады, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В начале октября в Канаде был разыгран крупнейший джекпот в Lotto Max в размере 65 млн канадских долларов (на тот момент $49 млн). До этого в эту лотерею сумма выигрышей не превышала 60 млн канадских долларов.

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Канада
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