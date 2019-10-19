Программа строительства 200 храмов в Москве поможет в возведении храмов в СИЗО столицы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Программа возведения 200 храмов в Москве поможет в строительстве храмов в столичных СИЗО. Курирующий программу Владимир Ресин проинспектировал возведение храма в столичном СИЗО-1 "Матросская Тишина", который планируют открыть ровно через полгода - в праздник Святой Пасхи 19 апреля 2020 года.

"В Москве есть программа строительства 200 храмов, мы в свое время обратились к курирующему программу Владимиру Ресину. Он согласился, помог войти в эту программу, за что мы ему очень благодарны", - сообщил ТАСС начальник УФСИН по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз.

"Наша задача - строительство храмов в шаговой доступности и реставрация старых храмов, а это - исключение, - сказал Владимир Ресин на встрече с руководством УФСИН, настоятелями тюремных храмов, подрядчиками и строителями храма в "Матросской Тишине". - Но принято решение в тюрьмах ставить храмы, мы наблюдаем за прохождением всех работ".

"Храм очень хороший", - отметил он, побывав в уже возведенном основном корпусе и оценив строительный проект. Он напомнил, что в церемонии закладки фундамента храма в "Матросской Тишине" и освящении начала его строительства принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и выразил надежду, что патриарх найдет время побывать в новом храме после его открытия.

В настоящее время идут внутренние работы в цокольном этаже будущего храма в честь иконы "Всех скорбящих радость". По словам Сергея Мороза, там будет расположена православная библиотека и историко-религиозный центр, в том числе по истории "Матросской Тишины" - одного из старейших СИЗО Москвы и России.

В начале ноября начнутся работы по отделке фасада храма, до конца ноября планируется установить храмовый купол.

В шаговой доступности

"Владимир Ресин оценил ход проведенных работ и перспективы дальнейшего строительства. Было принято решение закончить строительство храма к светлому празднику Пасхи, которая в 2020 году будет 19 апреля. Этот план выполняется согласно строительным графикам, но конечно нам придется очень сильно потрудиться. Сделаем все возможное", - сообщил по итогам совещания Сергей Мороз.

"Хотя во всех столичных следственных изоляторах есть внутренние храмы или православные молельные комнаты, мы считаем, что люди православные должны иметь возможность ходить в храм", - подчеркнул он. Отдельные храмы есть в СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-5 ("Водник"), поэтому помимо храма в СИЗО-1 "есть желание построить православные храмы в СИЗО-4 (в Южном Медведково), СИЗО-6 (женский СИЗО в Капотне) и в СИЗО-7 ("Пресня"), сообщил глава УФСИН. "Эта работа уже проводится, чтобы в каждом изоляторе был отдельно стоящий храм", - сообщил он.