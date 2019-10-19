Мутко: итоговую концепцию проекта закона об архитектуре представят через месяц

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил представить через месяц итоговую версию проекта закона "Об архитектурной деятельности в РФ". Об этом он сказал в ходе встречи с архитекторами в рамках Международного архитектурного фестиваля "Зодчество"2019".

"Мы договорились, что в течение месяца коллеги финализируют эту работу [по проекту закона "Об архитектурной деятельности в РФ"] и мы подготовим проект федерального закона. Будем делать все, чтобы ускорить [его] принятие", - сказал Мутко.

Замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков добавил, что для сбора мнений по совершенствованию закона создан сайт архитектура.рф. Отправленные через сайт предложения будут обсуждаться, и затем могут также стать частью разрабатываемого законопроекта.

Ранее президент Союза архитекторов России и президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков отметил, что действующий закон (№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года) утратил актуальность. По словам Шумакова, закон претерпел многочисленное количество правок, после которых отдельные его части утратили свой смысл.

О законопроекте

Концепция внесения изменений в закон "Об архитектурной деятельности" была разработана еще в 2017 году. Ее поддержали Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН), Союз архитекторов России, Национальная палата инженеров. Документ также рассмотрели на заседании профильных комитетов Госдумы.

При этом Шумаков говорил о том, что законопроект пишется долго, потому как архитектурное сообщество никак не могло прийти к единому решению. Он также выразил надежду на то, что первая редакция закона появится в этом году, и весь следующий будет посвящен его принятию в Госдуме.

Как ранее рассказали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в ведомстве "концептуально поддерживается предложение о доработке федерального закона № 169-ФЗ", доклад с просьбой поддержать предложение направлен в правительство РФ.

Сегодня законопроектом занимаемся рабочая группа, куда входят представители Мункультуры России, Роспатента, Союза архитекторов России, Национального объединения проектировщков и изыскателей (НОПРИЗ), РААСН, Союза малых городов России и ДОМ.РФ.