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Глава УФСИН Москвы пригласил новый состав ОНК познакомиться с руководителями СИЗО столицы

Сергей Мороз выразил надежду на тесное и плодотворное сотрудничество

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз пригласил новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на встречу, чтобы представить их руководителям столичных СИЗО.

"У нас с вами есть опыт работы с предыдущим составом ОНК. Очень рад, что в составе ОНК были и есть настоящие профессионалы, поэтому надеемся на тесное плодотворное сотрудничество", - сказал Сергей Мороз на прошедшей в субботу встрече с новым председателем ОНК Москвы.

Он пригласил весь состав Общественной наблюдательной комиссии, в том числе и новых ее членов, провести совместное заседание для того, чтобы представить всех членов комиссии начальникам учреждений УФСИН по Москве.

17 октября Общественная палата РФ выдала удостоверения членам нового состава столичной ОНК. За последнее время сменился и ряд руководителей столичных СИЗО.

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Россия
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