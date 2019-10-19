Эксперт: центры "Точка кипения" помогут найти идеи для важных проектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Сеть пространств для коллективной работы студентов, профессоров и представителей бизнеса "Точка кипения", которые работают по всей России, создаст "распределенный университет", где будут разрабатываться проекты, значимые для всей страны, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Сегодня 41 "Точка кипения" открывается по всей стране, и фактически они будут работать как одна большая команда. Это место, где рождаются большие проекты. Фактически, сегодня это такой огромный распределенный университет, направленный на развитие новых технологий, где студент может получить вторую профессию", - сказал Песков журналистам во время посещения Севастопольского государственного университета.

Он отметил, что в "Точке кипения" будут проводиться образовательные мероприятия. "В большинстве современных проектов порог входа небольшой - особенно в таких сферах как искусственный интеллект или блокчейн. По большому счету нужно только одно: хорошее математическое образование. И мы надеемся, что акцент на информационные технологии, на математику, будет особенно сильным в "Точках кипения" по всей стране", - добавил Песков.

Любой студент вуза, в котором есть такой коворкинг, может бесплатно участвовать во всех его мероприятиях. Например, в Севастополе перед началом работы в "Точке кипения" молодым людям нужно пройти тестирование, и ему предложат курсы, которые было бы полезно пройти. Если кто-то захочет создать свой стартап, то ему предстоит собрать команду, - и ребята получат место в акселераторе, где им расскажут, как создать успешный бизнес в конкретной сфере, смогут встретиться с представителями венчурных фондов, которые могут помочь с финансированием.

Песков добавил, что в России уже есть примеры успешных идей из "Точек кипения", которые были приняты для реализации. По его словам, впервые на таких площадках были предложены системы интеллектуальных сетей, разработки для судов нового типа, идея "дальневосточного гектара", которые в последующем переросли в значимые для государства проекты. Сейчас, привел в пример он, среди приоритетных - проекты в сфере кибербезопасности. "Сейчас нет проблемы в финансировании - есть проблема в качестве проектов. И чтобы получить результат, который нужен стране, созданы такие "Точки", - подчеркнул спецпредставитель главы государства.

"Точки кипения" создаются при поддержке "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ). Первая "Точка кипения" открылась в Москве в 2013 году.