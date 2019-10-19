Бандаж от реставратора: как в Дамаске "поддерживают в форме" древние скульптуры

ДАМАСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Реставрационные работы в Национальном музее Дамаска включают в себя не только восстановление скульптур из Пальмиры, всемирно известного города поздней античности. Не в последнюю очередь это долгий и кропотливый труд, который помогает сохранить множество других, не столь знаменитых произведений искусства, размещенных в музейном саду под открытым небом.

О том, как проходит этот, казалось бы, малозаметный процесс, - в материале ТАСС.

"Работаем как врачи"

В реставрационной мастерской старейшего в Сирии музея 15 специалистов работают с самыми разными материалами. Жительница Дамаска Дания Мардини пришла сюда с дипломом столичного университета по специальности "реставрация и консервация камня" и трудится здесь уже одиннадцатый год. Пока в городе держится жаркая сухая погода, она вместе с коллегой спасает от разрушения статую, возраст которой превышает 2 тыс. лет.

"Сейчас мы работаем с одной из античных скульптур в саду Национального музея. Этому изображению женской фигуры больше 2 тыс. лет. Как и многие другие каменные изваяния разных эпох, оно появилось здесь в начале 1950-х годов, после официального открытия музейного комплекса в нынешнем виде. Тогда фасад средневекового арабского замка Каср аль-Хейр аль-Гарби из провинции Хомс был перевезен в Дамаск и установлен над главным входом в музей", - рассказала Мардини.

Изваяние, которое реставраторы "поддерживают в форме" несмотря на его весьма солидный возраст, выполнено из известняка. Это мягкий материал, так что произведение искусства сильно пострадало не столько от времени, сколько от природных условий.

"Скульптура разрушается прежде всего от осадков, зимой в Дамаске это обычное явление. Чтобы укрепить структуру материала, мы в течение трех недель накладываем на него бандаж из специальной бумаги японского производства, пропитанной раствором гидроксида бария. Часто мне кажется, что мы работаем как врачи. Такие процедуры надо проводить каждый день, и мы следим, чтобы никто из наших подопечных их не пропускал", - рассказывает реставратор.

Такое же "лечение" получают и другие статуи в музейном саду. "Мы следим за их состоянием и проводим необходимые работы, если видим угрозу разрушения. На данный момент здесь насчитывается до 15 таких артефактов", - уточнила специалист.

Кроме того, собственно в реставрационной мастерской уже несколько месяцев восстанавливают барельефы из Пальмиры. "Многие из них не пощадило время, а некоторые пострадали от современных варваров. Несколько лет назад террористы отбивали или расстреливали лица на этих изображениях. Однако мы беремся за работу только в том случае, если имеем рисунки или фото с разных ракурсов, которые передают точный облик этих шедевров", - отметила Мардини.

О музее

Национальный музей Дамаска расположен в центре сирийской столицы рядом с османским комплексом Текия ас-Сулеймания и Дамасским университетом. Музей был основан в 1919 году при первом и последнем короле Сирии Фейсале I. Он является старейшим в республике учреждением культурного наследия.

Его экспозиция охватывает более 11 тысячелетий. В частности, в ней представлены реликвии Пальмиры, а также Мари, Эблы и Угарита - еще более древних городов-государств, существовавших на территории современной Сирии от Восточного Средиземноморья до Евфрата.

В 2012 году, когда гражданская война в Сирии затронула Дамаск и ближайшие пригороды, музей было решено закрыть. Более 300 тыс. его экспонатов вывезли и укрыли от возможного расхищения. Повторное открытие состоялось 29 октября 2018 года, однако отдельные залы до сих пор находятся на реставрации и закрыты для посещения.