Компания из структуры "Сибзолото" выплатит компенсации семьям погибших при прорыве дамбы

ТАСС, 19 октября. Компания "Сисим", входящая в холдинг "Сибзолото", возьмет на себя все расходы по организации похорон погибших, а также по выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам заместитель главы правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке, где произошел прорыв дамбы, вело входящее в холдинг "Сибзолото" ООО "Сисим".

"Собственник компании подтвердил, что компания берет на себя все затраты по организации похорон, а также по выплатам пострадавшим и семьям погибших", - сказал Цыкалов, уточнив, что речь идет об ООО "Сисим".