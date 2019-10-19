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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Компания из структуры "Сибзолото" выплатит компенсации семьям погибших при прорыве дамбы

Компания "Сисим" также возьмет на себя все затраты по организации похорон

ТАСС, 19 октября. Компания "Сисим", входящая в холдинг "Сибзолото", возьмет на себя все расходы по организации похорон погибших, а также по выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам заместитель главы правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

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По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке, где произошел прорыв дамбы, вело входящее в холдинг "Сибзолото" ООО "Сисим".

"Собственник компании подтвердил, что компания берет на себя все затраты по организации похорон, а также по выплатам пострадавшим и семьям погибших", - сказал Цыкалов, уточнив, что речь идет об ООО "Сисим".

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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