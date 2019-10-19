В Севастополе появилась могила подводников, погибших в 1970 году в Бискайском заливе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Могила четырех моряков - выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, погибших во время учений в 1970 году, появилась на Братском кладбище Севастополя. В ней в субботу захоронены капсулы с водой из Бискайского залива, где вместе с частью экипажа затонула советская подлодка, сообщил ТАСС руководитель музея училища Николай Филимонов.

"Сегодня утром захоронили четыре капсулы с водой Бискайского залива - в нем в апреле 1970 года затонула подводная лодка К-8. На могиле установлена доска с именами четырех членов экипажа, которые были выпускниками СВВМИУ", - сказал Филимонов.

Он уточнил, что капсула пятого выпускника училища, также погибшего в результате трагедии, похоронена в городе Шахты, откуда он был родом. Всего в результате трагедии погибли 52 члена экипажа: 30 во время тушения пожара, еще 22 - после, когда пытались спасти поврежденную подлодку.

Собеседник пояснил, что К-8 находится на глубине около 5 тыс. м; ни ее, ни тела моряков так и не подняли со дна моря. Захоронение капсул позволило создать хотя бы символические могилы для подводников.

"Вчера мы провели Урок мужества, посвященный подводникам К-8, в бывшем здании училища (сейчас это корпус Севастопольского государственного университета). На нем присутствовали студенты СевГУ, ребята с военной кафедры вуза, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, родственники погибших севастопольцев, выпускники училища, ветераны флота", - добавил руководитель музея.

По данным Филимонова, подобные акции перед 50-летием трагедии должны пройти в регионах России и странах постсоветского пространства - во всех городах, откуда родом были погибшие подводники.

Первое крушение атомной подлодки

Трагедия произошла 8 апреля 1970 года в ходе маневров ВМФ СССР "Океан-70" в Бискайском заливе. В результате короткого замыкания электропроводки в двух отсеках субмарины, находившейся на глубине 160 метров, произошел пожар. Он поставил подводников в крайне тяжелое положение. Борьба за спасение подлодки продолжалась трое суток. Гибель атомной субмарины и 52 подводников из 86 членов экипажа ускорил жестокий шторм.

Трагедия К-8 открыла список потерь советского атомного подводного флота.