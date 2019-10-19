В Самаре уволили водителя автобуса, выгнавшего из салона пассажира после замечания

САМАРА, 19 октября. /ТАСС/. Водитель автобуса в Самаре, который оскорбил пассажира и грубо выгнал его из салона за то, что тот сделал замечание, уволен. Об этом говорится в сообщении компании-перевозчика ООО "Самараавтогаз", опубликованном в Twitter.

"Сотрудник уволен в соответствии с приказом №853 от 18 октября 2019 г. Еще раз приносим извинения всем участникам и очевидцам происшествия за действия водителя!" - говорится в сообщении.

В социальных сетях появилось видео, снятое в салоне автобуса, следующего по маршруту №35, снятое пассажиром, которого выставил из салона водитель. Пассажир сделал ему замечание, поскольку водитель слушал песни, в которых использовались нецензурные выражения.

Водитель оскорбил пассажира и выгнал его с применением силы.

Ранее в Самаре произошел еще один инцидент с автобусом компании "Самараавтогаз". В начале октября водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с опорой уличного освещения, в результате чего пострадали 15 человек.