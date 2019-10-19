Клубы Ростова прекратили работу 19 октября в знак траура по жертвам пожара в жилом доме

ТАСС, 19 октября. Увеселительные заведения Ростова Ярославской области закрылись 19 октября в связи с пожаром в жилом доме, где погибли человек, в том числе пять детей. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

В результате происшествия погибли пятеро детей и двое взрослых. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до четырех лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них. Еще три человека госпитализированы.

"В Ростове многие увеселительные заведения сегодня закрылись самостоятельно, хотя официальный траур не объявлялся", - отметил собеседник агентства.

В соцсетях местные жители делятся информацией о том, что 19 октября местные клубы не работают.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:43 мск, в 17:39 была объявлена полная ликвидация пожара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.