Омбудсмен опроверг информацию о содержании в клетке орловской девочки-инвалида

ТАСС, 19 октября. Информация о том, что мать восьмерых детей в Орловской области содержала в клетке 11-летнюю девочку-инвалида не нашла подтверждения. Об этом ТАСС в субботу сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что многодетная мать из Орловской области держит в клетке девочку-инвалида. В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как сотрудники правоохранительных органов доставили в больницу истощенную девочку с задержкой в развитии, которая, как позже выяснилось, проживала ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

"Вчера в рамках уголовного дела опрашивали старших детей, осматривали дом, где якобы клетка для больной девочки стояла, клетки не нашли, соседей опросили, со слов прокурора района, который лично туда выезжал, ничего не подтвердилось", - отметил детский омбудсмен.

По словам Полякова, родители 11-летней девочки, страдающей генетическим заболеванием, следили за ее здоровьем, неоднократно возили на консультацию в Москву, ребенок стоял на учете у районных специалистов. Трудности в многодетной семье, где воспитываются восемь детей, старшему из которых 16 лет, начались несколько месяцев назад после смерти отца семейства. Мать детей была вынуждена продать хозяйство и переехала из деревни в Орел, а четверо детей были направлены на учебу в школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ход расследования уголовного дела по факту обнаружения истощенной девочки в Орловской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Сейчас дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Следствие даст оценку в том числе и действиям матери детей.