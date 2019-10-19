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Деловую программу Петербургского спортивного форума посетили более 1,2 тыс. человек

Участники программы обсудили успешные бизнес-проекты, а также перспективы создания Фонда одаренных спортсменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Петербургский спортивный форум, собравший экспертов индустрии спорта со всей России, посетили более 1,2 тыс. человек, сообщил ТАСС в субботу директор форума, руководитель Общероссийского спортивного движения Константин Блохин.

"Петербургский спортивный форум посетили более 1258 человек", - сказал собеседник агентства.

В мероприятии приняли участие член Общественной палаты РФ, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, советник Аппарата Общественной палаты РФ, ответственный секретарь Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Англичева, член общественного совета при Минспорте РФ Роман Ольховский и другие.

Участники программы обсудили успешные бизнес-проекты в сфере спорта, фитнеса и туризма, а также перспективы создания Фонда одаренных спортсменов. Третий Петербургский спортивный форум является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала спортивной индустрии и поиска инвесторов для реализации новых тематических проектов.

Деловая часть мероприятия состоялась 19 октября, 20 октября состоится культурная программа, включающая выступления звезд местной эстрады.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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