Салют в честь 75-летия освобождения Белграда будет дан в Москве 20 октября

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Салют в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов будет дан в Москве 20 октября.

"Хочу произнести самые искренние слова благодарности в адрес всех, кто создал эту Победу, и сердечно поздравить с праздником, который мы вместе отмечаем. Завтра [в воскресенье, 20 октября] в Москве будет дан салют в честь 75-летия освобождения Белграда", - сказал российский премьер на торжественном концерте, посвященном 75-летию освобождения Белграда. Зал встретил эти слова Медведева овациями.

Глава российского правительства отметил, лучшей данью памяти героям Второй мировой войны может быть "сохранение правды о войне, откровенный рассказ о том, что происходило". "Здесь не должно быть никаких попыток что-то закрасить или забыть. Нужно помнить и невиданную жестокость фашистов, и лагеря смерти, и массовые расстрелы людей. Нужно рассказывать об этом честно, открыто, вне всяких политических и иных моделей. Это все - лучшее противоядие против фальсификаций, которые, к сожалению, очень часто происходят в современной жизни", - сказал российский премьер-министр.